وزارة الاتصالات حولت 100 مليون دولار لوزارة المال أخبار قد تهمكعامل يعثر على 100 ألف دولار في تلفاز قديم .. ماذا فعل بها؟ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﺎﻝ “ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ” .. ﺑﻌﺪ 100 ﻋﺎﻡبرنامج احتفالات عيد مار شربل في بقاعكفراتلامذة لبنان يشربون مياها ملوّثةسيدر نيوز- عاجل: 3 قتلى و 100 جريح بتحطم قطار في نيوجيرسي الأميركيةإعصار […] أقراء المزيد من المصدر