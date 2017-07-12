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 5 جرحى بتدهور فان لنقل الركاب على طريق كفرتبنيت 

Posted by on July 12, 2017 0 Comment

التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة تدهور فان لنقل الركاب على طريق عام كفرتبنيت باتجاه الخردلي أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهفلكيّة جدة: أقوى انفجار شمسي في 2016 وقع صباحاًالعراق: 5 قتلى و 10 جرحى في انفجار أمام المكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل“جيش الثورة السوري” يخترق موقع تلفزيون لبنان.. […] أقراء المزيد من المصدر

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