شغل “الإنذار الأخير» الذي أطلقه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى المسلحين في جرود عرسال اللبنانية بالدخول في تسوية قبل بدء الهجوم عليهم، الوضع الحكومي مرة أخرى، في ضوء ما شكله هذا الانذار من أمر عمليات يكرس وجود قرار الحرب والسلم في لبنان خارج نطاق الدولة ومؤسساتها، وتضمنه ردا مباشرا على كلام […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » مصادر حزب الله نحو مهاجمة مسلحي الجرود من داخل سورية لدفع الجيش إلى مواجهة الهاربين.. «الإنذار الأخير» لحزب الله يشغل اللبنانيين
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