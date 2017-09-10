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الجيش: توقيف 5 أشخاص لحيازتهم كميات من المخدرات

Posted by on September 10, 2017 0 Comment

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: “بنتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت مديرية المخابرات، بتاريخه، في محلتي صربا – كسروان والضاحية الجنوبية، اللبناني (ج. ر.) حيث ضبطت بحوزته كمية كبيرة من مادة الهيرويين، والسوريين (ع. م.)، (م. ر.)، (ع. ض.)، لتجولهم بمستندات منتهية الصلاحية، وضبطت بحوزتهم (1810) حبات من الكبتاغون، كذلك أوقفت الفلسطيني (أ. ب.) الملقب […] أقراء المزيد من المصدر

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