قتيل نتيجة حادث تصادم على طريق عام المصنع

تصادم بين سيارتين على طريق عام المصنع نتج عنه قتيل أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرقتيل صدما تحت جسر الغازية باتجاه صيداجنون المخرج زياد خوري استفزّ النجم هشام الحاج الذي خاطر بحياته لأجل سحرك مجنونعاجل: رصاص عين الحلوة طاول سراي صيدا و مركز المديرية الاقليمية لامن الدولة في إطار […] أقراء المزيد من المصدر
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