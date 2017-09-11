اخلاء سبيل زياد دويري دون توجيه اي تهمة. انتقل الى الامن العام لاستعادة جوازي سفره أخبار قد تهمكاحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016لبنان يحيي الذكرى المئوية لولادة الموسيقي زكي ناصيف صاحب “ياعاشقة الورد”سلمى حايك محتشمة في “كان” بعكس نجمة عربية شهيرة.. من هي؟الفنانة غادة عبد الرازق تخرج “لسانها” لمنتقدي […] أقراء المزيد من المصدر