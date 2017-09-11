بعد المتابعة تبين ان الجثة التي عثر عليها في جبيل تعود الى عاملة من الجنسية الاثيوبية قضت نتيجة حادث صدم أخبار قد تهمكمخابرات الجيش اوقفت علي الحجيري الملقب بأبو عجينةحريق داخل منزل في حارة صخر قطع الطريق الرئيسي في ضهر البيدر وإقفال الطريق المؤدية إلى الكسّارات في عين دارة‏العثور على جثة السوري محمد حمود (22 عاما) […] أقراء المزيد من المصدر