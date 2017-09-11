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بعد المتابعة تبين ان الجثة التي عثر عليها في جبيل تعود الى عاملة من الجنسية الاثيوبية

Posted by on September 11, 2017 0 Comment

بعد المتابعة تبين ان الجثة التي عثر عليها في جبيل تعود الى عاملة من الجنسية الاثيوبية قضت نتيجة حادث صدم أخبار قد تهمكمخابرات الجيش اوقفت علي الحجيري الملقب بأبو عجينةحريق داخل منزل في حارة صخر قطع الطريق الرئيسي في ضهر البيدر وإقفال الطريق المؤدية إلى الكسّارات في عين دارة‏العثور على جثة السوري محمد حمود (22 عاما) […] أقراء المزيد من المصدر

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