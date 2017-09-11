عاجل: ارتفاع عدد قتلى قوات الشرطة المصرية في هجوم سيناء إلى 9 بينهم ضباط أخبار قد تهمكمهرجان ويكر بارك الموسيقي في البترون في 9 ايلول في دورته السابعةماهرشالا علي يفوز بأوسكار أفضل ممثل مساعد“النواب الأمريكي” يقر إجراء يسمح لضحايا هجمات سبتمبر بمقاضاة السعوديةنقل قالب حلوى كبير على شكل ترامب إلى ناطحة السحاب Trump Tower في […] أقراء المزيد من المصدر