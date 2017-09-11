معين المرعبي دان الحملات بحق الحريري: أولويته حماية لبنان وشعبه من تداعيات أي مواجهة إقليمية

حمل وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ب”شدة على التصريحات المسيئة والمشينة في حق قيادات وطنية”، لافتا إلى “وجود حملة ممنهجة يقوم بها مرتزقة وأبواق مأجورة هدفها النيل منهم والمزايدة عليهم من خلال خلط السماوات بالقباوات، تنفيذا لأوامر خارجية، ويبدو أن آخرها محاولة ترهيب أهالي عرسال”. وقال الوزير المرعبي خلال لقائه وفودا من أهالي عكار، […] أقراء المزيد من المصدر