‏مكتب الحريري يرد على قاسم عن امكان لقاء نصرالله

‏مكتب الحريري ردًّا على كلام قاسم عن امكان لقاء نصرالله: الحريري يقوم بواجباته كرئيس للحكومة وعندما تنضج الأمور سنرى أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع […] أقراء المزيد من المصدر