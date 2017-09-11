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‏مكتب الحريري يرد على قاسم عن امكان لقاء نصرالله

Posted by on September 11, 2017 0 Comment

‏مكتب الحريري ردًّا على كلام قاسم عن امكان لقاء نصرالله: الحريري يقوم بواجباته كرئيس للحكومة وعندما تنضج الأمور سنرى أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع […] أقراء المزيد من المصدر

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