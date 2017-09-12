أرسلان زار قائد الجيش معزيا بالعسكريين ومهنئا بالنصر

زار رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” وزير المهجرين طلال أرسلان، قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، حيث قدم له التعازي باستشهاد العسكريين المخطوفين، كما هنأه “بالإنتصار الذي حققه الجيش الباسل في معركة فجر الجرود والذي أدى إلى دحر الإرهاب التكفيري عن الأراضي اللبنانية”. وأشاد “بمناقبية قائد الجيش وصلابته وشجاعته، وهذا ليس بمستغرب عن […] أقراء المزيد من المصدر