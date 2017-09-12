الجيش: ضبط مخزن عبوات مجهزة للتفجير في محلة وادي حميد عرسال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخه، عند الساعة 16.00، وفي محلة وادي حميد – جرود عرسال، ضبطت دورية من مديرية المخابرات مخزن عبوات مجهزة للتفجير مع كامل أجزائها وجزئياتها والمواد المكملة لها، وهي عبارة عن قذائف محشوة بالمتفجرات الموجهة وأجهزة إشعال وفتيل صاعق وعبوات أخرى بعدة أحجام وصواعق، ومواد بودرة الألمينيوم […] أقراء المزيد من المصدر