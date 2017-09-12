بلدية رعشين: رئيس البلدية وشرطي بلدي تعرضا لمحاولة قتل على خلفية ايقاف اعمال مخالفة للقانون

صدر عن المكتب الاعلامي لبلدية رعشين – قضاء كسروان البيان التالي: “تعرض رئيس بلدية رعشين السيد يوسف عقيقي وشرطي البلدية زياد عقيقي، لمحاولة قتل من قبل بعض المخالفين، اثر اجراء اتخذته البلدية بايقاف اعمال مخالفة للقانون. وفي التفاصيل، بعد محاولات متكررة لشرطي البلدية زياد طالبا من المعتدين توقيف الاعمال الغير مرخصة داخل بلدة رعشين، وبعد […] أقراء المزيد من المصدر