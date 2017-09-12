آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » جريح نتيجة تعرضه للصدم في جل البحر – صور

جريح نتيجة تعرضه للصدم في جل البحر – صور

Posted by on September 12, 2017 0 Comment

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً إلى مستشفى جبل عامل أصيب إثر تعرضه للصدم في جل البحر – صور. أخبار قد تهمكالأمن العام: توقيف سوري لإنتمائه الى داعش والقتال ضد الجيشتوقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفةالقبض على عاملات اجنبيات أخللن بالآداب العامة في الغبيريتوقيف ﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺠﺮﻡ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ في جونيةالأمن العام يوقف عراقيا لتواصله مع […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com