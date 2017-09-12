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عاجل: اجهزة ايفون الجديدة ستدعم الشحن اللاسلكي

Posted by on September 12, 2017 0 Comment

عاجل: اجهزة ايفون الجديدة ستدعم الشحن اللاسلكي أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءرويترز: مخابرات كوريا الشمالية وراء الهجمات الإلكترونية الأخيرة‏وداعا للمكيفات.. اختراع سيذهل العالم“جيش الثورة السوري” يخترق موقع تلفزيون لبنان.. والسبب المداهماتﺃﺧﻄﺮ 10 ﻓﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ آخر اكتشاف علمي.. البكتيريا تتحرك نحو الضوءبحيلة بسيطة.. تعرف على الأصدقاء الذين […] أقراء المزيد من المصدر

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