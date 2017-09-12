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عاجل: زعيم القاعدة يتوعد واشنطن في شريط مسجل 

Posted by on September 12, 2017 0 Comment

عاجل: في ذكرى هجمات 11 سبتمبر ، زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية إبراهيم عسيري يتوعد واشنطن في شريط مسجل بحرب دون هوادة #ارهاب أخبار قد تهمكبرنامج احتفالات عيد مار شربل في بقاعكفراالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجةالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس […] أقراء المزيد من المصدر

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