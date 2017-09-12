عاجل: في ذكرى هجمات 11 سبتمبر ، زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية إبراهيم عسيري يتوعد واشنطن في شريط مسجل بحرب دون هوادة #ارهاب أخبار قد تهمكبرنامج احتفالات عيد مار شربل في بقاعكفراالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجةالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل: زعيم القاعدة يتوعد واشنطن في شريط مسجل
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!