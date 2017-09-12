 قتيل وجريح نتيجة حادث في عجلتون

التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة حادث تصادم بين سيارتين عند مستديرة عجلتون أخبار قد تهمكﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺳﻠﺐ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡتوقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفةتوقيف ﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺠﺮﻡ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ في جونية توقيف سورية رمت طفلتها الحديثة الولادة في مستوعب للنفايات في الدورةجريح نتيجة تصادم عند مفرق المنكوبين على اوتوستراد البداويتوقيف 3 اشخاص على حاجز […] أقراء المزيد من المصدر