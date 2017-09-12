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نديم الجميل عبر تويتر: الغاء احتفال النصر يعني اننا اصبحنا في وطن لا يحق لجيشه الاحتفال بنصره

Posted by on September 12, 2017 0 Comment

اعتبر النائب نديم الجميل في تغريدة عبر “تويتر”، أن “الغاء احتفال النصر يعني اننا اصبحنا في وطن لا يحق لجيشه الاحتفال بنصره…انه ارهاب وترهيب الدويلة، وتلكؤ بعض الداخل بابهى صوره”. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة […] أقراء المزيد من المصدر

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