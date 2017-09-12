4 ولايات جديدة تقاضي ترامب بسبب قراره المعادي للمهاجرين

انضمت أربع ولايات إضافية إلى 15 أخرى في مقاضاة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على قراره بإلغاء برنامج “داكا” الذي يحمي المهاجرين الشباب ذوي الأوضاع غير القانونية، معتبرة القرار “مخالفاً للدستور” والقانون. ورفع وزراء العدل في كاليفورنيا ومينيسوتا وماريلاند وماين، الإثنين، دعوى في المحكمة الفدرالية في شمالي كاليفورنيا، أكدت أن البرنامج الذي أنشأه الرئيس السابق […] أقراء المزيد من المصدر