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“آيفون x” الجديد يُغضب المنتقبات في السعودية

Posted by on September 13, 2017 0 Comment

خاصية جديدة تتباهي بها شركة “آبل”، بعد أن قدمتها في هاتفها الجديد “آيفون x “، أثارت جدلاً واسع النطاق في وسائل التواصل الاجتماعي بالمنطقة العربية، وخاصة السعودية التي أطلقت وسماً تحت عنوان #أبل_تحارِب_النقاب. إذ لا يمكن للهاتف الجديد التعرف على ملامح المرأة المنتقبة بسبب هذه الخاصية، وقد تؤثر الخاصية أيضاً على قدرة الجهاز على التعرُّف […] أقراء المزيد من المصدر

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