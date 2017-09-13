“آيفون x” الجديد يُغضب المنتقبات في السعودية

خاصية جديدة تتباهي بها شركة “آبل”، بعد أن قدمتها في هاتفها الجديد “آيفون x “، أثارت جدلاً واسع النطاق في وسائل التواصل الاجتماعي بالمنطقة العربية، وخاصة السعودية التي أطلقت وسماً تحت عنوان #أبل_تحارِب_النقاب. إذ لا يمكن للهاتف الجديد التعرف على ملامح المرأة المنتقبة بسبب هذه الخاصية، وقد تؤثر الخاصية أيضاً على قدرة الجهاز على التعرُّف […] أقراء المزيد من المصدر