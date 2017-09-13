أميركا توقف إصدار بعض التأشيرات لـ4 دول

أوقفت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2017، إصدار تأشيرات من فئات معينة لبعض مواطني كمبوديا وإريتريا وغينيا وسيراليون؛ لرفض تلك الدول استقبال مواطنيها الذين تريد الولايات المتحدة ترحيلهم. وطرحت وزارة الخارجية السياسات الجديدة في برقيات -اطلعت عليها “رويترز”- الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول الجاري، وشرحتها في مؤتمر صحفي، وهي أحدث مثال على جهود الرئيس دونالد ترامب […] أقراء المزيد من المصدر