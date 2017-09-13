المهاجر التونسي رفض إبراز أوراق هويته ودخل في صراع مع رجال الشرطة – جورنالي قررت السلطات الإيطالية ترحيل مهاجر تونسي بعد قيامه بـ “التبول” نهارا جهارا على حائط بالقرب من إحدى الساحات الشهيرة بمدينة روما، والتي عادة ما يحج إليها الكثير من المارة والأطفال والأمهات. وقالت صحيفة “إل جورنالي. إت” في عدد الثلاثاء 12 أيلول/ […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » إيطاليا ترحل مهاجرا تونسيا “تبول” في ساحة أثرية بروما
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