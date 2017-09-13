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إيطاليا ترحل مهاجرا تونسيا “تبول” في ساحة أثرية بروما

Posted by on September 13, 2017 0 Comment

المهاجر التونسي رفض إبراز أوراق هويته ودخل في صراع مع رجال الشرطة – جورنالي قررت السلطات الإيطالية ترحيل مهاجر تونسي بعد قيامه بـ “التبول” نهارا جهارا على حائط بالقرب من إحدى الساحات الشهيرة بمدينة روما، والتي عادة ما يحج إليها الكثير من المارة والأطفال والأمهات. وقالت صحيفة “إل جورنالي. إت” في عدد الثلاثاء 12 أيلول/ […] أقراء المزيد من المصدر

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