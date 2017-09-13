جثة رئيس بلدية بلجيكية مذبوحا بمقبرة المدينة

قالت مصادر بلجيكية أنه عثر مساء أمس الثلاثاء على جثة عمدة موسكرون البلجيكية الواقعة قرب الحدود الفرنسية، مقتولا بمقبرة المدينة. ووجد ألفريد جادين 71 سنة مذبوحا فى مقبرة أمام منزله، وتم إيقاف مشتبه به وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما قال إنه تصرف بدافع الانتقام، وفقا للتحقيقات الأخيرة. وشغل ألفريد جادين منصب عمدة موسكرون […] أقراء المزيد من المصدر