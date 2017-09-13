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جعجع مغرداً:أصبحنا في حاجة لتحقيق حول أسباب إلغاء احتفال النصر

Posted by on September 13, 2017 0 Comment

جعجع مغرداً:أصبحنا في حاجة لتحقيق حول أسباب إلغاء احتفال النصر أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديالأمن العام: توقيف سوري لإنتمائه الى داعش والقتال ضد الجيشالوفيات الى […] أقراء المزيد من المصدر

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