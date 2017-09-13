عاجل.. إطلاق نار بمدرسة في واشنطن ووقوع ضحايا

إطلاق نار بمدرسة في واشنطن ووقوع ضحايا ذكرت فضائية إكسترا نيوز، نقلا عن مصادر أمريكية، أن حادث إطلاق نار وقع داخل إحدى المدارس بواشنطن، وأسفر عن سقوط مصابين. أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة […] أقراء المزيد من المصدر