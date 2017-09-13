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قتيل وجريحان في اشكال فردي تطور الى اطلاق نار في عكار

Posted by on September 13, 2017 0 Comment

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، عن تطور إشكال فردي في بلدة عين الذهب – عكار، بين كل من “م.ع” و “ح.ع” الى إطلاق النار من بندقية صيد حيث اصيب “ح.ع” بطلق ناري في صدره، كما وأصيبت الطفلة “س.م” والطفل “ح.م” بإصابات طفيفة نقلوا جميعا إلى مركز اليوسف الاستشفائي في حلبا للمعالجة، حيث ما لبث “ح.ع”ان فارق […] أقراء المزيد من المصدر

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