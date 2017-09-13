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كوريا الجنوبية ترصد آثار غاز مشع من الشمال

Posted by on September 13, 2017 0 Comment

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها عثرت علي آثار لغاز الزينون المشع، نتيجة لتجربة نووية لكوريا الشمالية في وقت سابق هذا الشهر، لكنها لم تتمكن من تأكيد ما إذا كانت التجربة لقنبلة هيدروجينية كما قالت “بيونغ يانغ”. وكانت كوريا الشمالية قد أجرت سادس تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر الجاري، مما دفع مجلس الأمن التابع […] أقراء المزيد من المصدر

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