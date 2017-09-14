تسبب إعصار هارفي الذي ضرب ولاية تكساس الأميركية، في جرف مخلوق بحري ضخم غريب من نوعه إلى شواطئ الولاية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية ونقلته سكاي نيوز. وفي هذا السياق نقلت صحيفة “الصن” البريطانية عن علماء أميركيين قولهم إنهم عثروا على الحيوان نافقا على شاطئ في مدينة تكساس، بعد انحسار الإعصار نهاية أغسطس الماضي. […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » أعاصير اميركا تخلف مخلوقاً مرعباً يحير العلماء
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