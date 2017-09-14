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أعاصير اميركا تخلف مخلوقاً مرعباً يحير العلماء

Posted by on September 14, 2017 0 Comment

تسبب إعصار هارفي الذي ضرب ولاية تكساس الأميركية، في جرف مخلوق بحري ضخم غريب من نوعه إلى شواطئ الولاية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية ونقلته سكاي نيوز. وفي هذا السياق نقلت صحيفة “الصن” البريطانية عن علماء أميركيين قولهم إنهم عثروا على الحيوان نافقا على شاطئ في مدينة تكساس، بعد انحسار الإعصار نهاية أغسطس الماضي. […] أقراء المزيد من المصدر

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