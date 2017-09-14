آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » تحطُّم مقاتلة سعودية باليمن.. ارتطمت بأحد الجبال وهذا مصير طاقمها

تحطُّم مقاتلة سعودية باليمن.. ارتطمت بأحد الجبال وهذا مصير طاقمها

Posted by on September 14, 2017 0 Comment

سقطت مقاتلة تابعة لدول التحالف العربي في وقت متأخر إثر ارتطامها بأحد الجبال في محافظة أبين جنوبي اليمن، بحسب مصادر متطابقة. وأكد مصدر أمني بمحافظة أبين “سقوط الطائرة والعثور على حطامها فوق أحد الجبال في قرية (آل كشميم) بمنطقة جحين، في مديرية لودر، بمحافظة أبين، من قبل أفراد الحزام الأمني (وحدات يمنية خاصة). جاء ذلك […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com