تحطُّم مقاتلة سعودية باليمن.. ارتطمت بأحد الجبال وهذا مصير طاقمها

سقطت مقاتلة تابعة لدول التحالف العربي في وقت متأخر إثر ارتطامها بأحد الجبال في محافظة أبين جنوبي اليمن، بحسب مصادر متطابقة. وأكد مصدر أمني بمحافظة أبين “سقوط الطائرة والعثور على حطامها فوق أحد الجبال في قرية (آل كشميم) بمنطقة جحين، في مديرية لودر، بمحافظة أبين، من قبل أفراد الحزام الأمني (وحدات يمنية خاصة). جاء ذلك […] أقراء المزيد من المصدر