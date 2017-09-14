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حادث سير في الصنائع

Posted by on September 14, 2017 0 Comment

نقل عناصر من الدفاع المدني مصاباً الى مستشفى نجار اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية في الصنائع-بيروت. أخبار قد تهمكالأمن العام: توقيف سوري لإنتمائه الى داعش والقتال ضد الجيشتوقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفةالقبض على عاملات اجنبيات أخللن بالآداب العامة في الغبيريتوقيف ﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺠﺮﻡ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ في جونيةالأمن العام يوقف عراقيا […] أقراء المزيد من المصدر

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