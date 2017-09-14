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فيديو: إخلاء سبيل مخرج لبناني اتُهم بـ “التطبيع مع إسرائيل”.. وحديثٌ عن تدخلات سياسية

Posted by on September 14, 2017 0 Comment

شارك المخرج اللبناني – الفرنسي زياد دويري، مساء الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2017، في حفل إطلاق فيلمه “القضية رقم 23” أو “الإهانة”، بإحدى دور السينما في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد يوم من تبرئته من قِبل المحكمة العسكرية من تهمة “التطبيع مع إسرائيل”. وواجه دويري تهمة “التطبيع مع إسرائيل” على خلفية زيارته لتل أبيب بين عامي 2011 […] أقراء المزيد من المصدر

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