آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » كوريا الشمالية تهدد بإغراق جزرها الأربع بالنووي.. وهذا ما ستفعله بأميركا

كوريا الشمالية تهدد بإغراق جزرها الأربع بالنووي.. وهذا ما ستفعله بأميركا

Posted by on September 14, 2017 0 Comment

هدَّدت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2017، باستخدام الأسلحة النووية “لإغراق” اليابان، وتحويل الولايات المتحدة إلى “رماد وظلام”، لدعمهما قراراً وعقوبات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ، بسبب أحدث تجاربها النووية. ودعت لجنة السلام لكوريا وآسيا والمحيط الهادي، المعنية بعلاقات بيونغ يانغ الخارجية ودعايتها، أيضاً إلى تفكيك مجلس […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com