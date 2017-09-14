كوريا الشمالية تهدد بإغراق جزرها الأربع بالنووي.. وهذا ما ستفعله بأميركا

هدَّدت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2017، باستخدام الأسلحة النووية “لإغراق” اليابان، وتحويل الولايات المتحدة إلى “رماد وظلام”، لدعمهما قراراً وعقوبات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ، بسبب أحدث تجاربها النووية. ودعت لجنة السلام لكوريا وآسيا والمحيط الهادي، المعنية بعلاقات بيونغ يانغ الخارجية ودعايتها، أيضاً إلى تفكيك مجلس […] أقراء المزيد من المصدر