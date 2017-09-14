مقتل 25 شخصا في حريق بمدرسة اسلامية في ماليزيا

قال مسؤولون إن 25 شخصا على الأقل بينهم طلاب قتلوا في حريق شب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بمدرسة دينية في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وذكر بيان لإدارة الحرائق والإنقاذ الماليزية أنه جرى الإبلاغ عن حريق دار القرآن في حوالي الساعة 0540 صباحا (2140 بتوقيت جرينتش الأربعاء). وقال المسؤولون إن الجثث نقلت إلى مستشفى […] أقراء المزيد من المصدر