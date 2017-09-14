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مقتل 25 شخصا في حريق بمدرسة اسلامية في ماليزيا

Posted by on September 14, 2017 0 Comment

قال مسؤولون إن 25 شخصا على الأقل بينهم طلاب قتلوا في حريق شب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بمدرسة دينية في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وذكر بيان لإدارة الحرائق والإنقاذ الماليزية أنه جرى الإبلاغ عن حريق دار القرآن في حوالي الساعة 0540 صباحا (2140 بتوقيت جرينتش الأربعاء). وقال المسؤولون إن الجثث نقلت إلى مستشفى […] أقراء المزيد من المصدر

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