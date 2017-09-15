آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » جريح نتيجة تصادم على طريق عام بلدة مجدل سلم قضاء مرجعيون

جريح نتيجة تصادم على طريق عام بلدة مجدل سلم قضاء مرجعيون

Posted by on September 15, 2017 0 Comment

جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام بلدة مجدل سلم قضاء مرجعيون أخبار قد تهمكالأمن العام: توقيف سوري لإنتمائه الى داعش والقتال ضد الجيششعبة المعلومات توقف عصابة نشل وسرقة من داخل محلات في العاقبية والصرفندالقبض على عاملات اجنبيات أخللن بالآداب العامة في الغبيريتوقيف ﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺠﺮﻡ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ في جونيةﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻤﺎ […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com