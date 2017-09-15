عاجل.. اغلاق محطتي قطارات في لندن

أغلقت الشرطة البريطانية، منذ قليل، محطتي قطارات هاي ستريت كينزنجتون، وايدجوير رود في لندن، حسبما أفادت فضائية “إكسترا نيوز”، في خبر عاجل لها. وأضافت الشرطة، أنه من هنا نتعامل مع حادث جديد بين محطتي مترو هاي ستريت وإيدجوار. أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتفيديو: إيفانكا ترامب […] أقراء المزيد من المصدر