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عاجل: واشنطن أبلغت الأكراد أن الاستفتاء يتعارض مع جهود الحرب ضد “داعش”

Posted by on September 15, 2017 0 Comment

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