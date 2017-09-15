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قتيل وجريح نتيجة تصادم على طريق عام الفرزل زحلة

Posted by on September 15, 2017 0 Comment

قتيل وجريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام الفرزل زحلة أخبار قد تهمكالأمن العام: توقيف سوري لإنتمائه الى داعش والقتال ضد الجيششعبة المعلومات توقف عصابة نشل وسرقة من داخل محلات في العاقبية والصرفندالقبض على عاملات اجنبيات أخللن بالآداب العامة في الغبيريتوقيف ﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺠﺮﻡ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ في جونيةﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺳﻠﺐ […] أقراء المزيد من المصدر

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