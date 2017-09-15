قطر تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر.. وهذا ما دفعها لاتخاذ القرار

حذرت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة 16 سبتمبر/أيلول، مواطنيها من السفر إلى مصر، في ظل الأزمة الجارية بين قطر من جهة ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى. وقالت الخارجية القطرية على موقعها إن إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية تحذر المواطنين القطريين من السفر إلى مصر. وأضافت أن هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات […] أقراء المزيد من المصدر