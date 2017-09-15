آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » قطر تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر.. وهذا ما دفعها لاتخاذ القرار

قطر تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر.. وهذا ما دفعها لاتخاذ القرار

Posted by on September 15, 2017 0 Comment

حذرت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة 16 سبتمبر/أيلول، مواطنيها من السفر إلى مصر، في ظل الأزمة الجارية بين قطر من جهة ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى. وقالت الخارجية القطرية على موقعها إن إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية تحذر المواطنين القطريين من السفر إلى مصر. وأضافت أن هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com