ماي: بريطانيا ترفع مستوى التهديد الأمني إلى حرج

رفعت بريطانيا مستوى التهديد الأمني على المستوى الوطني إلى حرج من شديد اليوم الجمعة بما يعني توقع حدوث هجوم بعد أن تسبب انفجار قنبلة في قطار ركاب بلندن في إصابة 22 شخصا. وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بيان بثه التلفزيون إن أفرادا مسلحين من الشرطة وعناصر من الجيش سيشاهدون في الشوارع في الأيام المقبلة. […] أقراء المزيد من المصدر