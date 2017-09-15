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ماي: بريطانيا ترفع مستوى التهديد الأمني إلى حرج

Posted by on September 15, 2017 0 Comment

رفعت بريطانيا مستوى التهديد الأمني على المستوى الوطني إلى حرج من شديد اليوم الجمعة بما يعني توقع حدوث هجوم بعد أن تسبب انفجار قنبلة في قطار ركاب بلندن في إصابة 22 شخصا. وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بيان بثه التلفزيون إن أفرادا مسلحين من الشرطة وعناصر من الجيش سيشاهدون في الشوارع في الأيام المقبلة. […] أقراء المزيد من المصدر

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