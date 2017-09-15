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‏  مسيرة شموع لمناسبة الذكرى الـ٢٥ لاختطاف بطرس خوند

Posted by on September 15, 2017 0 Comment

‏لمناسبة الذكرى الـ٢٥ لاختطاف بطرس خوند تنظم مسيرة شموع من منزله في سن الفيل الى موقع الإختطاف أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديشعبة المعلومات توقف عصابة […] أقراء المزيد من المصدر

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