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خبراء: كوريا الشمالية قد تضرب طائرات ركاب مدنية

Posted by on September 16, 2017 0 Comment

حذر الخبراء في شؤون الطيران أن كوريا الشمالية قد تضرب بصواريخها طائرات ركاب مدنية، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وقد أطلقت بيونج يانج صاروخها التاسع عشر غير المعلن، وأبحر الصاروخ فوق اليابان قبل أن يهبط في البحر يوم الجمعة. ووصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون هذه العملية بأنها “انتصار ساطع” وذلك في سياق تصاعد […] أقراء المزيد من المصدر

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