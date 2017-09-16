خبراء: كوريا الشمالية قد تضرب طائرات ركاب مدنية

حذر الخبراء في شؤون الطيران أن كوريا الشمالية قد تضرب بصواريخها طائرات ركاب مدنية، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وقد أطلقت بيونج يانج صاروخها التاسع عشر غير المعلن، وأبحر الصاروخ فوق اليابان قبل أن يهبط في البحر يوم الجمعة. ووصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون هذه العملية بأنها “انتصار ساطع” وذلك في سياق تصاعد […] أقراء المزيد من المصدر