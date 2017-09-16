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“داعش” تهدد فرنسا بإخراج القطارات عن مسارها

Posted by on September 16, 2017 0 Comment

أعربت الشرطة الفرنسية في مذكرة اطلعت عليها فرانس برس، السبت، عن قلقها بعدما دعا متطرفون في الآونة الأخيرة إلى إخراج قطارات عن سكتها في إطار اعتداءاتهم في أوروبا، ليضاف هذا الأسلوب إلى استخدام السيارات لصدم الحشود واستهداف قوات الأمن. وقالت الإدارة العامة للشرطة الوطنية في مذكرة نشرتها في سبتمبر وكشفتها صحيفة لو باريزيان “بسبب تشجيع […] أقراء المزيد من المصدر

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