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سقوط طائرة عسكرية روسية في أميركا

Posted by on September 16, 2017 0 Comment

أعلنت مصادر إعلامية عن تحطم طائرة عسكرية روسية الصنع في قاعدة تجارب عسكرية بولاية نيفادا الأمريكية. ويشار إلى أن طائرة “سو-27” تحطمت في 5 سبتمبر، في مكان يبعد حوالي 160 كيلومترا عن القاعدة التي تعمل فيها وحدة “ريد هات” السرية. وتبقى تفاصيل الحادث مجهولة، إذ أن السلطات الأمريكية ضربت ستارا من السرية والكتمان على الحادث. […] أقراء المزيد من المصدر

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