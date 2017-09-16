سقوط طائرة عسكرية روسية في أميركا

أعلنت مصادر إعلامية عن تحطم طائرة عسكرية روسية الصنع في قاعدة تجارب عسكرية بولاية نيفادا الأمريكية. ويشار إلى أن طائرة “سو-27” تحطمت في 5 سبتمبر، في مكان يبعد حوالي 160 كيلومترا عن القاعدة التي تعمل فيها وحدة “ريد هات” السرية. وتبقى تفاصيل الحادث مجهولة، إذ أن السلطات الأمريكية ضربت ستارا من السرية والكتمان على الحادث. […] أقراء المزيد من المصدر