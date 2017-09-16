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مقتل شاب سوري في اصطدام دراجة بسيارة على طريق برقايل

Posted by on September 16, 2017 0 Comment

أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في عكار ميشال حلاق، ان دراجة نارية اصطدمت بسيارة على طريق عام برقايل، ما أدى إلى مقتل الشاب خالد السويعي (سوري الجنسية)، ونقلت سيارة اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني جثته إلى أحد المستشفيات. أخبار قد تهمكالأمن العام: توقيف سوري لإنتمائه الى داعش والقتال ضد الجيششعبة المعلومات توقف عصابة […] أقراء المزيد من المصدر

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