مقتل شاب سوري في اصطدام دراجة بسيارة على طريق برقايل

أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في عكار ميشال حلاق، ان دراجة نارية اصطدمت بسيارة على طريق عام برقايل، ما أدى إلى مقتل الشاب خالد السويعي (سوري الجنسية)، ونقلت سيارة اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني جثته إلى أحد المستشفيات. أخبار قد تهمكالأمن العام: توقيف سوري لإنتمائه الى داعش والقتال ضد الجيششعبة المعلومات توقف عصابة […] أقراء المزيد من المصدر
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