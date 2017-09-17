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 المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة: لدينا خيارات عسكرية للتعامل مع كوريا الشمالية

Posted by on September 17, 2017 0 Comment

عاجل من نيويورك.. المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة: لدينا خيارات عسكرية عدة للتعامل مع كوريا الشمالية أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديشعبة المعلومات توقف عصابة نشل […] أقراء المزيد من المصدر

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