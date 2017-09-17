حراك المتعاقدين الثانويين: تعليق الإضراب المقرر غدا بعد تلقي وعود التثبيت من فياض وخريس

أعلن “حراك المتعاقدين الثانويين”، في بيان، أن “وفدا منه ضم رئيس الحراك حمزة منصور واعضاء لجنة الحراك، زار اليوم عضو لجنة التربية النيابية النائب علي خريس في مكتبه في صور، عارضا معه مطالب المتعاقدين المحصورة بوضع اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين على جدول اعمال لجنة التربية النيابية. وضرورة حسم قيمة رفع اجر الساعة لكافة المتعاقدين، كذلك […] أقراء المزيد من المصدر