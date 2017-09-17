 روسيا تجهز لحرب كبرى

أعرب مسئول بحلف شمال الأطلسي “الناتو” عن قلقه بشأن مناورات “زاباد 2017” العسكرية واسعة النطاق المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، إذ من الممكن اعتبارها “تحضيرا جديا لحرب كبرى”. وبحسب قناة “سكاي نيوز”، أكد الجنرال بيتر بافل، رئيس اللجنة العسكرية للناتو، أن الحلف يزيد جهوده لتشكيل تواصل عسكري مع روسيا لتفادي أي “تداعيات غير مقصودة للحوادث المحتملة […] أقراء المزيد من المصدر