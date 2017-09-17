 عاجل من فرنسا: امرأة تعتدي بسائل الأسيد على 4 أمريكيات في مرسيليا

قالت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، إن “سائحين أمريكيين تعرضا لهجوم بسائل حارق على وجههم، في محطة قطارات مارسيليا، جنوبي فرنسا.وذكرت صحيفة “ديلي ميل» البريطانية، نقلا عن تقارير فرنسية محلية، إن السائحين يبلغان من العمر 20 و21 عاما. وتعرض السائحان لرذاذ مادة حمض الهيدروكلوريك، رشه عليهما مجهول. وذكرت التقارير أن الشرطة اعتقلت شخصا يبلغ من العمر […] أقراء المزيد من المصدر