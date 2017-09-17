فادي سعد من دوما: الانتخابات على الأبواب وعلى كل واحد أن يصوت بقناعة لنواب يمثلونه لا يمثلون عليه

سعد مثل جعجع في دوما: لن نستسلم في سبيل بناء دولة مؤسسات تليق بتضحيات أجدادنا وشهدائنا وطموحات أولادنا وطنية – أقام مركز حزب القوات اللبنانية في بلدة دوما البترونية عشاءه السنوي برعاية رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع ممثلا بالمرشح عن منطقة البترون الدكتور فادي سعد، في حضور عضو كتلة القوات اللبنانية النائب الدكتور فادي كرم، […] أقراء المزيد من المصدر