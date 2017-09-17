هجوم انتحاري على “معسكر أمريكي” بكردستان العراق

تعرض معسكر للقوات الأمريكية في منطقة مخمور، جنوبي أربيل، لهجوم مسلح، صباح الأحد (17 سبتمبر 2017). وأوضح مسؤول تنظيمات مخمور بالاتحاد الوطني الكردستاني، رشاد كلالي، أن الهجوم نفذه 4 انتحاريين هاجموا المعسكر الكائن في ناحية قراج، وفقًا لما نقلته شبكة “سكاي نيوز”. وأفاد المسؤول الكردي بأن القوات الأمريكية قتلت اثنين من المهاجمين، بينما فجر الثالث […] أقراء المزيد من المصدر